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Klozet yalayarak meydan okuyan genç fenomen koronavirüse yakalandı

Sosyal medya fenomeni Larz, corona virüsü salgınına karşı meydan okuyarak halka açık bir tuvalet klozetini yaladığı videoyu 21 Mart tarihinde izleyicileri ile paylaşmıştı. Virüsle dalga geçen genç fenomen Larz, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Larz'ın Twitter hesabı da kuralları çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı.

26.03.2020 14:11 - Son Güncelleme: 26.03.2020 14:30
Klozet yalayarak meydan okuyan genç fenomen koronavirüse yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan sosyal medya fenomeni Larz, corona virüs salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yaladı.

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Klozet yalayarak meydan okuyan genç fenomen koronavirüse yakalandı

Virüsle dalga geçen fenomen Larz daha sonra Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

Klozet yalayarak meydan okuyan genç fenomen koronavirüse yakalandı

Larz isimli gencin Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yaladığı görülebiliyordu.

Klozet yalayarak meydan okuyan genç fenomen koronavirüse yakalandı

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Corona virüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda ise hastanede yattığı görüldü.

Klozet yalayarak meydan okuyan genç fenomen koronavirüse yakalandı

Larz'ın Twitter hesabı kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı.

Klozet yalayarak meydan okuyan genç fenomen koronavirüse yakalandı

Larz, salgınının ortaya çıkmasının ardından tuvalet klozeti yalayan ilk sosyal medya fenomeni değil. Ava Louise isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı da corona virüs meydan okuması etiketiyle uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video yayınlamıştı.

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