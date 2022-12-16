Yalı Çapkını’nın kaynana Gülgün’ü Gözde Kansu’nun sevgilisi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer sır gibi sakladığı büyük aşkı...
Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın kayınvalidesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu'nun hayatı merak edildi. "Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu nereli ve kaç yaşında?" soruları cevap ararken ünlü ismin en çok aşk hayatı araştırıldı. Sen Anlat Karadeniz, Medcezir, İçerde gibi dizilerde rol alan Kansu'nun ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gözde Kansu'nun sevgilisi bakın hangi ünlü şarkıcıymış...
Sen Anlat Karadeniz, Medcezir, İçerde gibi dizilerde rol alan Gözde Kansu, son olarak Yalı Çapkını'nda Gülgün karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümle birlikte gündem olan Kansu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
GÖZDE KANSU KİMDİR?
23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gözde Kansu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle yaşayan Kansu, 2007 yılında Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Nimet karakteriyle tanınmaya başladı.
Ayrılsak da Beraberiz, Üzgünüm Leyla, Neşeli Hayat, Hanımın Çiftliği gibi birçok yapımda rol alan Gözde Kansu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.
SEVGİLİSİ BAKIN KİM
"Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu nereli ve kaç yaşında?" soruları cevabını bulurken ünlü ismin en çok aşk hayatı araştırıldı. Kansu'nun ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.