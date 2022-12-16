Yalı Çapkını’nın kaynana Gülgün’ü Gözde Kansu’nun sevgilisi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer sır gibi sakladığı büyük aşkı...

Sen Anlat Karadeniz, Medcezir, İçerde gibi dizilerde rol alan Gözde Kansu, son olarak Yalı Çapkını'nda Gülgün karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümle birlikte gündem olan Kansu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.