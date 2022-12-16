2 çocuk annesi Defne Samyeli mini spor taytı ve büstiyeri ile paylaştı! “Daha yolun başı” deyip sosyal medyanın gündemine oturdu...
Deren Talu ile Derin Talu adında iki evladı olan Defne Samyeli, sunuculukla başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekledi. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Samyeli, son olarak Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan ünlü isim, çok konuşulan Instagram pozlarına yenilerini ekledi. Mini spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Samyeli, "Daha yolun başı" notunu eklediği paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı...
16.12.2022 20:21 - Son Güncelleme: 16.12.2022 20:21
Sunuculukla başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Samyeli, son olarak Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.