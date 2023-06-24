Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi... 18 kilo verdiren Sibel Can diyeti!
Yaza yaklaşırken kilo vermek isteyenler için ünlülerin tercih ettiği diyet programları büyük bir ilgi görüyor. Ünlülerin sık sık gündeme gelen ve etkili sonuçlar elde ettikleri diyet sırları, kilo vermek isteyenler için önemli bir referans oluşturuyor. İşte ayda 5, 10, 15 kilo verdiren ünlü diyetler...
24.06.2023 10:31 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:31
Sibel Can'a 18 kilo verdiren diyetten Seda Sayan'ın ödem attıran sırrına kadar hepsini tek tek açıkladık. Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler meğer bunu yapıyormuş! İşte ünlülerin zayıflama yöntemleri....
Sabahları uyandığında ilk işinin bir bardak oda sıcaklığında su içmek ve bir porsiyon mevsim salatası yemek olduğunu belirten Sibel Can, günlük diyetini şöyle sıralıyor: