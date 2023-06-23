SON DAKİKA: Özkan Uğur'dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur'un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi
SON DAKİKA: Özkan Uğur'dan kahreden haber! 30 yıldan fazla süredir müzik piyasasında var olan MFÖ Grubu'ndan son dakika üzücü haber geldi. Mahsar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıktı. İşte Özkan Uğur'un son sağlık durumu ve gelişmeler...
23.06.2023 16:56 - Son Güncelleme: 23.06.2023 17:21
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.
Özkan Uğur, geçen sene hastalığının 3. kez nüksettiğini yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, şu ifadeleri kullanmıştı: "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım.