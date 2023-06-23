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Haberler Magazin SON DAKİKA: Özkan Uğur'dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur'un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi

SON DAKİKA: Özkan Uğur'dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur'un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi

SON DAKİKA: Özkan Uğur'dan kahreden haber! 30 yıldan fazla süredir müzik piyasasında var olan MFÖ Grubu'ndan son dakika üzücü haber geldi. Mahsar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıktı. İşte Özkan Uğur'un son sağlık durumu ve gelişmeler...

takvim.com.tr
23.06.2023 16:56 - Son Güncelleme: 23.06.2023 17:21
SON DAKİKA: Özkan Uğur’dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur’un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edildi
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SON DAKİKA: Özkan Uğur’dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur’un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur...

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.

SON DAKİKA: Özkan Uğur’dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur’un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur...

Özkan Uğur, geçen sene hastalığının 3. kez nüksettiğini yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, şu ifadeleri kullanmıştı: "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım.

SON DAKİKA: Özkan Uğur’dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur’un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur...

Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle"

SON DAKİKA: Özkan Uğur’dan kahreden haber! İşte Özkan Uğur’un son sağlık durumu! 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur...

3 kez lenf kanserini yenen Uğur, daha sonra ise sahnelere dönmüştü. Ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

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