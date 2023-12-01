Kızıldeniz Film Festivali'ne yıldızlar akın etti! Burak Özçivit, Meryem Uzerli ve Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne hem Türkiye'den hem dünyadan pek çok yıldız katılım gösterdi... Burak Özçivit, Hande Erçel ve Meryem Uzerli dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarıyla bir araya gelirken, Uzerli'nin Will Smith ile olan samimi anları geceye damgasını vurdu.
Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne birbirinden ünlü isimler katıldı.
HOLLYWOOD YILDIZLARI KIZILDENİZ'DE
Will Smith, Johnny Depp, Sharon Stone, Diane Kruger ve Michelle Williams gibi Hollywood yıldızlarının katıldığı törende Türk oyuncular da vardı.
Geceye katılanlar arasında Burak Özçivit, Meryem Uzerli, Hande Erçel gibi isimler katılım gösterdi.