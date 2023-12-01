Kızıldeniz Film Festivali'ne yıldızlar akın etti! Burak Özçivit, Meryem Uzerli ve Hande Erçel Hollywood yıldızlarıyla!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne hem Türkiye'den hem dünyadan pek çok yıldız katılım gösterdi... Burak Özçivit, Hande Erçel ve Meryem Uzerli dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarıyla bir araya gelirken, Uzerli'nin Will Smith ile olan samimi anları geceye damgasını vurdu.