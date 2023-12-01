"Kendine neden bunu yaptın ne olur dur artık!" Kızıldeniz'de Will Smith'e sarılan Meryem Uzerli'nin son hali görenleri şoke etti!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, son dönemde herhangi bir projede yer almasa da, adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Önceki akşam Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Uzerli hem tarzı, hem son hali hem de dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'le olan samimi görüntüleriyle olay yaratttı yine. İşte haberin detayları...