"Kendine neden bunu yaptın ne olur dur artık!" Kızıldeniz'de Will Smith'e sarılan Meryem Uzerli'nin son hali görenleri şoke etti!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, son dönemde herhangi bir projede yer almasa da, adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Önceki akşam Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Uzerli hem tarzı, hem son hali hem de dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'le olan samimi görüntüleriyle olay yaratttı yine. İşte haberin detayları...
Alman bir anne ve Türk bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan Türkiye'ye gelen oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmandı ve oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılan Uzerli, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu.