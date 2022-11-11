Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Fatih'in annesi! Çağatay Ulusoy hakkındaki o gerçek şoke etti! Meğer ikili... Sibel Taşçıoğlu bakın kim çıktı!
Show Tv'nin yeni sezonda yayınladığı dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti her Cuma izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 1. bölümünü beğenenler 2. bölümünü heyecanla bekliyor.
Show Tv'nin yeni sezonda yayınladığı dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti her Cuma izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 1. bölümünü beğenenler 2. bölümünü heyecanla bekliyor.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
MEĞER ÇAĞATAY ULUSOY İLE AYNI DİZİDE ROL ALMIŞ!
Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun daha önce yer aldığı yapımları duyanlar şaşıp kaldı. Taşçıoğlu'nun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.