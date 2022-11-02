49 yaşındaki Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! “Şu an tehdit ediliyorum...” Herkes tek bir şeyi merak etti
49'luk Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, yayınladığı son görüntülerle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Banyodan paylaşım yapan Karlı'nın söyledikleri ise dikkat çekti. "Şu an tehdit ediliyorum" diyen Karlı, kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
02.11.2022 19:30 - Son Güncelleme: 02.11.2022 19:30
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren Songül Karlı, 90'larda başladığı televizyon kariyerinde kısa bir süre de olsa oyunculuk deneyimi yaşadı.