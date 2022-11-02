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49 yaşındaki Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! “Şu an tehdit ediliyorum...” Herkes tek bir şeyi merak etti

49'luk Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, yayınladığı son görüntülerle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Banyodan paylaşım yapan Karlı'nın söyledikleri ise dikkat çekti. "Şu an tehdit ediliyorum" diyen Karlı, kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

02.11.2022 19:30 - Son Güncelleme: 02.11.2022 19:30
49 yaşındaki Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! “Şu an tehdit ediliyorum...” Herkes tek bir şeyi merak etti

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren Songül Karlı, 90'larda başladığı televizyon kariyerinde kısa bir süre de olsa oyunculuk deneyimi yaşadı.

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49 yaşındaki Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! “Şu an tehdit ediliyorum...” Herkes tek bir şeyi merak etti

Şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Karlı, sunduğu evlilik programlarıyla uzun süre televizyon ekranlarında yer aldı.

49 yaşındaki Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! “Şu an tehdit ediliyorum...” Herkes tek bir şeyi merak etti

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü türkücü, özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündem oldu.

49 yaşındaki Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! “Şu an tehdit ediliyorum...” Herkes tek bir şeyi merak etti

Son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Karlı, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

49 yaşındaki Songül Karlı banyodan paylaştı! İtirafı dikkat çekti! “Şu an tehdit ediliyorum...” Herkes tek bir şeyi merak etti

Banyodan paylaşım yapan Karlı, makyaj yaptığı anlara ait görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

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