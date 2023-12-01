60 yaşındaki Biricik Suden "Biz de bunun hastasıyız" deyip paylaştı olay yarattı "İlk bakışta çıplak sandım"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine paylaşımıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Suden, yine adından söz ettirmeyi başardı.