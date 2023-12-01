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60 yaşındaki Biricik Suden "Biz de bunun hastasıyız" deyip paylaştı olay yarattı "İlk bakışta çıplak sandım"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine paylaşımıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Suden, yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 15:54 Güncelleme 01 Aralık 2023, 15:54
60 yaşındaki Biricik Suden Biz de bunun hastasıyız deyip paylaştı olay yarattı İlk bakışta çıplak sandım 1

Hem MFÖ grubu solistlerinden usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.

60 yaşındaki Biricik Suden Biz de bunun hastasıyız deyip paylaştı olay yarattı İlk bakışta çıplak sandım 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuşmuştu.

60 yaşındaki Biricik Suden Biz de bunun hastasıyız deyip paylaştı olay yarattı İlk bakışta çıplak sandım 3

Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan Biricik Suden'in kaslı görünümü sık sık gündeme geliyor.

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