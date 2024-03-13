Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eski haline bakın! Görenler küçük dilini yuttu! Herkes estetiksiz sanıyordu ama...

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi sevilen isimlerle seyirci karşısına geçen Ceren Karakoç estetik iddialarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Beni Affet, İçimizden Biri gibi dizilerle tanınan 39 yaşındaki Ceren Karakoç'un estetiksiz olup olmadığı araştırılırken ortaya çıkan o fotoğraf ortalığı salladı...