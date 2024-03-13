8 yıldır evlilermiş! Bir Sevdadır'ın Gülender'i Sinem Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer o isimden ikizleri varmış...

2019 yılında ikiz bebeklerini kucağına alan Bir Sevdadır'ın Gülender'i Sinem Öztürk'ün özel hayatı son dönemde merak konusu oldu. Sude Zulal Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz gibi başarılı isimlerle ekran karşısına geçen Sinem Öztürk'ün eşi de ünlü çıktı. İşte 8 yıl önce üçüncü kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun eşi...