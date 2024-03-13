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8 yıldır evlilermiş! Bir Sevdadır'ın Gülender'i Sinem Öztürk'ün eşi bakın kim çıktı! Meğer o isimden ikizleri varmış...

2019 yılında ikiz bebeklerini kucağına alan Bir Sevdadır'ın Gülender'i Sinem Öztürk'ün özel hayatı son dönemde merak konusu oldu. Sude Zulal Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz gibi başarılı isimlerle ekran karşısına geçen Sinem Öztürk'ün eşi de ünlü çıktı. İşte 8 yıl önce üçüncü kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun eşi...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 18:48 Güncelleme 13 Mart 2024, 18:58
8 yıldır evlilermiş! Bir Sevdadır’ın Gülender’i Sinem Öztürk’ün eşi bakın kim çıktı! Meğer o isimden ikizleri varmış... 1

Şimdilerde Ekin Mert Daymaz, Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zulal Güler, Sinan Tuzcu gibi başarılı isimlerle aynı dizide rol alan Sinem Öztürk Uslu'nun özel hayatı merak konusu oldu.

8 yıldır evlilermiş! Bir Sevdadır’ın Gülender’i Sinem Öztürk’ün eşi bakın kim çıktı! Meğer o isimden ikizleri varmış... 2

Daha önce 2 kez nikah masasına oturan Sinem Öztürk Uslu, aradığı aşkı 8 senedir aynı yastığa baş koyduğu isimde buldu.

8 yıldır evlilermiş! Bir Sevdadır’ın Gülender’i Sinem Öztürk’ün eşi bakın kim çıktı! Meğer o isimden ikizleri varmış... 3

9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğan ve aslen Mudurlu'nu olan Sinem Öztürk 2019 yılında ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucağına almıştı.

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