Demet Akalın'ın adını duyunca dil çıkaran Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin "Gerçekten inanamıyorum" Saat kavga nerelere geldi

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin, bir saat yüzünden birbirine girmiş, birbirleriyle atışmışlardı. Uzun süredir küs olan ikilinin adı ise geçtiğimiz günlerde Özlem Ada Şahin'in 'dil çıkarması' üzerine yeniden yan yana gelmişti. Şahin, kızının "Anne Demet abla geliyor" sözleri üzerine dil çıkarmış ve sonrasında da çok konuşulmuştu. Şahin, konuya bu sözlerle açıklama getirdi.
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın arasındaki 'saat' kavgası bambaşka bir boyuta taşındı.
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile 2016'da nikah masasına oturan ve 2017 yılında Arya'yı, 2019 yılında ise Zeynep Mira'yı kucağına alan Özlem Ada Şahin, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda arkadaşı ile otururken objektiflere takıldı.
31 yaşındaki Şahin, geçtiğimiz günlerde kızları Arya'nın Babası Berkay ile sahneye çıkması hakkında konuştu.