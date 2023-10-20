Demet Akalın'ın adını duyunca dil çıkaran Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin "Gerçekten inanamıyorum" Saat kavga nerelere geldi

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin, bir saat yüzünden birbirine girmiş, birbirleriyle atışmışlardı. Uzun süredir küs olan ikilinin adı ise geçtiğimiz günlerde Özlem Ada Şahin'in 'dil çıkarması' üzerine yeniden yan yana gelmişti. Şahin, kızının "Anne Demet abla geliyor" sözleri üzerine dil çıkarmış ve sonrasında da çok konuşulmuştu. Şahin, konuya bu sözlerle açıklama getirdi.