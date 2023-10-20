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24’lük koca delikanlı oldu! Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora’nın değişimine bakın! Son halini görün küçük dilini yuttu

Max Bendo, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın, Zeki Alasya gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora, son haliyle ağızları açık bıraktı. Şimdilerde 24 yaşında olan Bora'nın değişimi "Yok artık" dedirtti. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi…

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 12:29 Güncelleme 20 Ekim 2023, 12:37
24’lük koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora’nın değişimine bakın! Son halini görün küçük dilini yuttu 1

2008 ve 2012 arasındaki döneminde yayınlana Akasya Durağı'nda Can karakterini canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

24’lük koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora’nın değişimine bakın! Son halini görün küçük dilini yuttu 2

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, yıllar sonra gündem oldu.

24’lük koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora’nın değişimine bakın! Son halini görün küçük dilini yuttu 3

Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

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