3 çocuk babası Hakan Ural paylaştı! Annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın’la...

Sibel Can ile 11 yıl süren evliliğinden Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 senesinde Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten de Gisela adını verdiği bir kızı daha olan ünlü sunucu ve oyuncu Ural, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde bir televizyon programında Nur Tuğba Namlı ile partner olan Ural, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü sunucu, annesi ile çocukluk yıllarına ait karesini yayınladı. Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Cüneyt Arkın detayı ise dikkat çekti. Bakın Hakan Ural'ın annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...