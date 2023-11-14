Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı önce "1,5 ayda 21 kilo verdim" dedi sonra da kalbini kıran o kişiye seslendi "Yanımda olmayı hak etmiyorsun"

Tüm Türkiye onu Adını Feriha Koydum dizisinin Lara'sı olarak tanıdı bir anda da Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı oldu çıktı. 28 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek Nilay karakteriyle çok konuşuluyor. Son olarak verdiği bir röportajda çarpıcı ifadeler kulanan Civelek, başından geçen hastalıkları ve yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Son dönemin en çok izleyenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay rolüyle tanınan Feyza Civelek katıldığı bir Youtube kanalında çarpıcı itiraflar bulundu.
1.5 ayda 21 kilo verdikten sonra yapımcılardan daha çok teklif geldiğini söyleyen Civelek "Ben 1.5 ayda 21 kilo verdim, onun öncesinde çok kilolu bir zaman geçirdim. O zaman çok depresyondaydım. Bu bana çok özgüven eksikliği getirdi. Sonra kilo verince hayatım gerçekten tam anlamıyla değişti. Kendime güven kazandım. Olmak istediğim yere ulaştığım için kendime geldim." ifadelerini kullandı.
Civelek sözlerine şöyle devam etti:
Kilolu oyunculara başrol vermiyorlar. Ben bir film için anlaşmıştım, kiloluyum diye olmadı. Zayıfladıktan sonra çok fazla teklif gelmeye başladı. Çünkü güzellik algısı maalesef var.