Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı önce "1,5 ayda 21 kilo verdim" dedi sonra da kalbini kıran o kişiye seslendi "Yanımda olmayı hak etmiyorsun"

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1.5 ayda 21 kilo verdikten sonra yapımcılardan daha çok teklif geldiğini söyleyen Civelek "Ben 1.5 ayda 21 kilo verdim, onun öncesinde çok kilolu bir zaman geçirdim. O zaman çok depresyondaydım. Bu bana çok özgüven eksikliği getirdi. Sonra kilo verince hayatım gerçekten tam anlamıyla değişti. Kendime güven kazandım. Olmak istediğim yere ulaştığım için kendime geldim." ifadelerini kullandı.