4 katlı lüks villasında yok yok! İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in zevkle döşenmiş evine bakın! İşte Yasemin Şefkatli ile aşk yuvası...

4 katlı evi hayran bıraktı! İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikili, 4 katlı lüks villalarıyla gündem oldu. Ünlü çiftin zevkle döşenmiş ultra lüks evlerini görenler hayran kaldı. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin aşk yuvası...
Uzun süre birlikteliği olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi.
Mutlu evliliklerine hız kesemden devam eden ikili, geçen günlerde müjdeli bir haberle adlarından söz ettirdi.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bebek bekledikleri ortaya çıktı. İddiaları doğrulayan İbrahim Tatlıses ise çiftin ikiz bebek beklediklerini açıkladı.