4 katlı lüks villasında yok yok! İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in zevkle döşenmiş evine bakın! İşte Yasemin Şefkatli ile aşk yuvası...

4 katlı evi hayran bıraktı! İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikili, 4 katlı lüks villalarıyla gündem oldu. Ünlü çiftin zevkle döşenmiş ultra lüks evlerini görenler hayran kaldı. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin aşk yuvası...