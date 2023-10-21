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Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini siz bir de böyle görün! Gizem Yanık'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı sosyal medya pozları olay oldu

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 2.sezonuna katılan yeni isimlerle kadrosunu güçlendirdi. O isimlerden biri de Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık. Nursema'nın eski eşiyle evlilik yoluna giren ancak sonrasına tüm gerçekleri öğrenerek büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Mihri'yi canlandiren Gizem Yanık, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa Instagram hallerini görünce şaşıp kalıyor. Sevgilisiyle fotoğraflarını görenler bir nazar boncuğu bırakmadan geçmiyor. İşte haberin detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 08:48 Güncelleme 21 Ekim 2023, 08:49
Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’sini siz bir de böyle görün! Gizem Yanık’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı sosyal medya pozları olay oldu 1

2. sezonu heyecanla devam eden Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’sini siz bir de böyle görün! Gizem Yanık’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı sosyal medya pozları olay oldu 2

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu yepyeni oyuncularıyla açtı.

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’sini siz bir de böyle görün! Gizem Yanık’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı sosyal medya pozları olay oldu 3

Bu isimler arasında yer alan Gizem Yanık, geçtiğimiz sezonda ise Yalı Çapkını dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

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