Didem Uzel Sarı "Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor" Amerika'dan getirdiği arabasıyla...

Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel Sarı şimdilerde Türkiye'de hayatını sürdürüyor. Didem Uzel, önceki gün eşi Selim Sarı ve 7 yaşındaki oğlu Aslan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sarı, yurtdışında yaşamakla ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti.
Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel önceki gün ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre önce eşinin işleri dolayısıyla Amerika'ya taşınan ünlü oyuncu, yurtdışında yaşamakla ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ayaküstü gazetecilerle konuşan Uzel, "Aslında öyle bir tercihimiz yoktu. Amerika'da New York'tan Miami'ye taşınmıştık. O zaman bu aracı yeni almıştım. Pandemide apar topar Türkiye'ye gelince, buraya gemiyle getirttik" açıklamasında bulundu.