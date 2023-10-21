Didem Uzel Sarı "Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor" Amerika'dan getirdiği arabasıyla...

Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel Sarı şimdilerde Türkiye'de hayatını sürdürüyor. Didem Uzel, önceki gün eşi Selim Sarı ve 7 yaşındaki oğlu Aslan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sarı, yurtdışında yaşamakla ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.