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Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si aslında bambaşka biri! Gizem Yanık'ın sevgilisiyle pozları olay! Meğer Gizem Yanık...

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 2.sezonuna katılan yeni isimlerle kadrosunu güçlendirdi. O isimlerden biri de Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık. Nursema'nın eski eşiyle evlilik yoluna giren ancak sonrasına tüm gerçekleri öğrenerek büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Mihri'yi canlandiren Gizem Yanık, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa Instagram hallerini görünce şaşıp kalıyor. Sevgilisiyle fotoğraflarını görenler bir nazar boncuğu bırakmadan geçmiyor. İşte haberin detayları.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 14:21 Güncelleme 03 Kasım 2023, 14:21
Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si aslında bambaşka biri! Gizem Yanık’ın sevgilisiyle pozları olay! Meğer Gizem Yanık... 1

2. sezonu heyecanla devam eden Kızılcık Şerbeti adından epey söz ettiren bir yapım oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si aslında bambaşka biri! Gizem Yanık’ın sevgilisiyle pozları olay! Meğer Gizem Yanık... 2

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu yepyeni oyuncularıyla açtı.

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si aslında bambaşka biri! Gizem Yanık’ın sevgilisiyle pozları olay! Meğer Gizem Yanık... 3

Bu isimler arasında yer alan Gizem Yanık, geçtiğimiz sezonda ise Yalı Çapkını dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

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