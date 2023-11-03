Burcu Özberk’ten bornozlu paylaşım! Güneş banyosu yapan Burcu Özberk sosyal medyaya damga vurdu: Yaktın ortalığı!

son görüntülerle çok konuşuldu. Bornozuyla kamera karşısına geçen oyuncu, güneş banyosu yaptığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma "Yaktın ortalığı" yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bornozuyla kamera karşısına geçen oyuncu, güneş banyosu yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu.