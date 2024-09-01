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Ferdi Tayfur'a eski eş Necla Nazır'dan sert sözler! 'Sen böyle bir insan mıydın' dedi açtı ağzını yumdu gözünü! Soyadı krizi...

Türk müziğinin bilinen ismi Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim, son günlerde gündemden düşmüyor. Baba-kız arasındaki anlaşmazlık, Tuğçe Tayfur'un soyadını ticari ilişkilerde kullanmasını babasının yasaklamak istemesiyle alevlendi. Bu gelişme üzerine Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Durumun daha da karmaşık hale gelmesine neden olan bir diğer faktör ise, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır'ın da bu tartışmaya dahil olup eski eşi Ferdi Tayfur'a sert eleştiriler yöneltmesiydi. İşte yaşananların tüm ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 10:31 Güncelleme 01 Eylül 2024, 10:49
Ferdi Tayfur’a eski eş Necla Nazır’dan sert sözler! ’Sen böyle bir insan mıydın’ dedi açtı ağzını yumdu gözünü! Soyadı krizi... 1

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın arasında son günlerde yaşanan gerginlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ferdi Tayfur’a eski eş Necla Nazır’dan sert sözler! ’Sen böyle bir insan mıydın’ dedi açtı ağzını yumdu gözünü! Soyadı krizi... 2

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, markası için kullandığı 'Tayfur' soyadı için babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini söyledi.

Ferdi Tayfur’a eski eş Necla Nazır’dan sert sözler! ’Sen böyle bir insan mıydın’ dedi açtı ağzını yumdu gözünü! Soyadı krizi... 3

"Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Ama şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma."

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