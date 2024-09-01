Ferdi Tayfur'a eski eş Necla Nazır'dan sert sözler! 'Sen böyle bir insan mıydın' dedi açtı ağzını yumdu gözünü! Soyadı krizi...

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"Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Ama şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma."