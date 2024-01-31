Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun ünlü olmadan önceki görüntüleri sosyal medyayı salladı! Değişimi akıllara zarar

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun eski hali, görenler küçük bir şok dalgası yarattı. Dizide sevdiği adam için ailesini bile karşısına alan ancak aşkının karşılığında ihanete uğrayan genç bir kadına hayat veren Sıla Türkoğlu'nun değişimi " görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar öncesine, Türkoğlu'un ünlü olmadan önceki dönemine ait görüntüler bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.