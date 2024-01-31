Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Eşi Başak Dizer'le boşanma haberleri sonrası Londra'ya taşınacağı iddia edilmişti

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğullarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları, sonrasında Londra'ya yerleşeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuya dair Tatlıtuğ'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...