Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in 23 yıl sonra yeni mesleği ve son hali ortaya çıktı! BBG’nin ‘Of Deli Gönül’ Tarık’ına bakın...

Biri Bizi Gözetliyor nam-ı diğer BBG evi, hem yarışmacıları hem de formatıyla bir dönem en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 01 Murat, 02 Melih, Filozof Eray gibi yarışmacıların yer aldığı programa 'Of Deli Gönül Tarık' olarak damga vuran Tarık Ata Şimşek ise yıllar sonra gündem oldu. Şimşek'in son hali ve yeni mesleği ortaya çıktı. İşte BBG Tarık'ın son hali ve yeni mesleği...