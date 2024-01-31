Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in 23 yıl sonra yeni mesleği ve son hali ortaya çıktı! BBG’nin ‘Of Deli Gönül’ Tarık’ına bakın...

Biri Bizi Gözetliyor nam-ı diğer BBG evi, hem yarışmacıları hem de formatıyla bir dönem en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 01 Murat, 02 Melih, Filozof Eray gibi yarışmacıların yer aldığı programa 'Of Deli Gönül Tarık' olarak damga vuran Tarık Ata Şimşek ise yıllar sonra gündem oldu. Şimşek'in son hali ve yeni mesleği ortaya çıktı. İşte BBG Tarık'ın son hali ve yeni mesleği...
2001 yılında yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor nam-ı diğer BBG evinden tanınan Tarık Ata Şimşek, yıllar sonra gündeme geldi.
01 Murat, 02 Melih, Filozof Eray gibi yarışmacılarıyla hafızalara kazınan programa Of Deli Gönül Tarık olarak damga vuran Şimşek'in son hali ve yeni mesleği ortaya çıktı.
YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!
Gözlerden uzak bir hayat sürdüren Tarık, Bodrum'da 'Fırıncı' isimli pastanesini açarak yeni bir iş alanına adım attı.