Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun partneriyle paylaşımı olay oldu! Doğukan Güngör kayıtsız kalamadı! 'DoğFat aşkı' Samimi pozları...
Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. Show Tv ekranlarında yayınlanan iki zıt ailenin ilişkilerini anlatan Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma izleyicisiyle buluşuyor. Emanet dizisinden ayrıldıktan sonra bir süre sessizlğe bürünen güzel oyuncu Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranlara döndü. Çiçeği burnunda dizi henüz 3 bölüm çekildi. Kısa sürede geniş izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken başrol oyuncularından flaş paylaşımlar geldi. İşte detaylar...
15.11.2022 12:23 - Son Güncelleme: 15.11.2022 12:23
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun partneriyle paylaşımı olay oldu! Doğukan Güngör kayıtsız kalamadı, cevabı yapıştırdı! 'DoğFat aşkı' yorumları geldi. Samimi pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu İnstagram hesabından dizi partneri Doğukan Güngör ile çekimden kareler paylaştı.