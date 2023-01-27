Okan Karacan'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Yıllarca obezite ile mücadele etmişti 70 kilo verdi bambaşka biri oldu: "Helal..."
Okan Karacan'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı! 46 yaşında bambaşka biri oldu '70 kilo verdim' dedi görenler, "Helal sana" , "Resmen erimişsin" yorumları yaptı. 2014 yılında evlendiği Zeynep Karacan'dan Alican ve Ayşe Naz adında iki evladı olan Okan Karacan Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. "Uzun yıllar obezite ile mücadele ettim ama asla pes etmedim ve sonuç 70 kg" diyen Okan Karacan'ın son hali herkesi şaşırttı.
27.01.2023 15:33 - Son Güncelleme: 27.01.2023 15:48
70 KİLO VERDİ
Okan Karacan'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Yıllarca obezite ile mücadele etmişti 70 kilo verdi bambaşka biri oldu.
2 yıl önce koronavirüse yakalanan ve epey zor günler geçiren Okan Karacan, hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamamıştı.
Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan yıllardır şikayetçi olduğu fazla kilolarından bir yıl içerisinde kurtuldu. Mide küçültme ameliyatı sonrası 1 yılda tam 60 kilo vermişti.
2014 yılında evlendiği Zeynep Karacan'dan Alican ve Ayşe Naz adında iki evladı olan Okan Karacan Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.