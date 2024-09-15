İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna torunlarıyla bir araya geldi! O anları İdo Tatlıses paylaştı: İşte İbrahim Ayel ile Sinan Emir

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna ile bir araya geldi. İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i ziyarete gelen İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna, aile pozu verdi. O anları Yasemin Şefkatli'nin biricik eşi İdo Tatlıses sosyal medya hesabından paylaştı!