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İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna torunlarıyla bir araya geldi! O anları İdo Tatlıses paylaştı: İşte İbrahim Ayel ile Sinan Emir

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna ile bir araya geldi. İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i ziyarete gelen İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna, aile pozu verdi. O anları Yasemin Şefkatli'nin biricik eşi İdo Tatlıses sosyal medya hesabından paylaştı!

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 15:33 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 15:42
İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna torunlarıyla bir araya geldi! O anları İdo Tatlıses paylaştı: İşte İbrahim Ayel ile Sinan Emir 1

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna ile bir araya geldi. İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i ziyarete gelen İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna, aile pozu verdi. O anları Yasemin Şefkatli'nin biricik eşi İdo Tatlıses sosyal medya hesabından paylaştı!

İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna torunlarıyla bir araya geldi! O anları İdo Tatlıses paylaştı: İşte İbrahim Ayel ile Sinan Emir 2

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in biricik oğlu İdo Tatlıses 2024 Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna torunlarıyla bir araya geldi! O anları İdo Tatlıses paylaştı: İşte İbrahim Ayel ile Sinan Emir 3

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'İn ev halleri de sevenleri tarafından oldukça fazla merak ediliyor.

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