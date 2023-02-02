Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü
Kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, ceketinin içine giydiği siyah dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisin sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Sıla Türkoğlu'nun o paylaşımı...
02.02.2023 01:38 - Son Güncelleme: 02.02.2023 01:38
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.