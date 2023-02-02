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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü

Kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, ceketinin içine giydiği siyah dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisin sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Sıla Türkoğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
02.02.2023 01:38 - Son Güncelleme: 02.02.2023 01:38
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, ceketinin içine giydiği siyah dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisin sundu.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan oyuncunun fotoğrafı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü

Instagram'da hızla yayılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu iç çamaşırıyla paylaştı! Dantelli sütyeniyle verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü

Bir kısmı paylaşımı beğenirken bir kısım Sıla Türkoğlu'nu fazla iddialı bularak oyuncuyu eleştirdi.

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