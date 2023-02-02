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Haberler Magazin 33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...

33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...

33'lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Murat Boz ile başrolü paylaştığı Rüyanda Görürsün filminin çekimlerini tamamlayan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Ünlü oyuncu bornozuyla çektirdiği fotoğrafları arda yayınladı. Sere serpe uzanarak poz veren Özberk, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan o pozları...

takvim.com.tr
02.02.2023 01:53 - Son Güncelleme: 02.02.2023 01:53
33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...

Yeni dizi projesi Kraliçe'de 'Deniz' karakteriyle yakın zamanda ekranlarda yer almaya hazırlanan Burcu Özberk, Murat Boz ile başrolü paylaştığı Rüyanda Görürsün filminin çekimlerini tamamladı.

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33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...

Özberk, bornozuyla koltukta sere serpe uzanarak verdiği pozları, Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, Instagram kullanıcılarından binlerce yorum aldı.

33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı ünlü oyuncuyu eleştirdi.

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