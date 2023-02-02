33’lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Sere serpe uzanıp dikkat çekti! Murat Boz’un biricik partneri...
33'lük Burcu Özberk bornozlu pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Murat Boz ile başrolü paylaştığı Rüyanda Görürsün filminin çekimlerini tamamlayan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Ünlü oyuncu bornozuyla çektirdiği fotoğrafları arda yayınladı. Sere serpe uzanarak poz veren Özberk, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan o pozları...
02.02.2023 01:53 - Son Güncelleme: 02.02.2023 01:53
Yeni dizi projesi Kraliçe'de 'Deniz' karakteriyle yakın zamanda ekranlarda yer almaya hazırlanan Burcu Özberk, Murat Boz ile başrolü paylaştığı Rüyanda Görürsün filminin çekimlerini tamamladı.