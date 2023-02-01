Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 44 yaşındaki ünlü oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Siyah spor taytı ile kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken amuda kalkan Tugay ağızları açık bıraktı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
01.02.2023 23:20 - Son Güncelleme: 01.02.2023 23:21
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi dizilerde rol alan Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Defne karakteriyle izleyici karşısına çıktı.