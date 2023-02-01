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Haberler Magazin Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...

Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 44 yaşındaki ünlü oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Siyah spor taytı ile kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken amuda kalkan Tugay ağızları açık bıraktı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
01.02.2023 23:20 - Son Güncelleme: 01.02.2023 23:21
Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi dizilerde rol alan Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Defne karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Tugay, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...

Siyah spor taytıyla kamera karşısına geçen Tugay'ın amuda kalktığı anlar ise ağızları açık bıraktı.

Kim der 44 yaşında! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay spor taytını çekip amuda kalktı! Tüm esnekliğini gözler önüne serdi...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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