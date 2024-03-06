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Kızılcık Şerbet'inin Apo'su tam iyileşti derken kötü haber! 61'lik usta sanatçı 3. kez ameliyata girdi! Hayranları kahroldu...

Eşkıya, Kuzgun, Bir Başkadır, Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda yer alan usta sanatçı yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündemde yer alıyordu. 26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen peş peşe 2 kez ameliyat edilmişti. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Tanrıöğen'den kötü haber geldi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 23:51 Güncelleme 06 Mart 2024, 23:53
Kızılcık Şerbet’inin Apo’su tam iyileşti derken kötü haber! 61’lik usta sanatçı 3. kez ameliyata girdi! Hayranları kahroldu... 1

26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen peş peşe 2 kez ameliyat edilmişti.

Kızılcık Şerbet’inin Apo’su tam iyileşti derken kötü haber! 61’lik usta sanatçı 3. kez ameliyata girdi! Hayranları kahroldu... 2

Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Tanrıöğen'in durumu beklenilen gibi gitmedi.

Kızılcık Şerbet’inin Apo’su tam iyileşti derken kötü haber! 61’lik usta sanatçı 3. kez ameliyata girdi! Hayranları kahroldu... 3

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Settar Tanrıöğen'in beklenen taburcu süreci kötü bir gelişmeyle sekteye uğradı. Tanrıöğen, baş ağrılarının artması üzerine yapılan kontrollerde 3. kez ameliyata alınma kararı alındı.

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