Kızılcık Şerbet'inin Apo'su tam iyileşti derken kötü haber! 61'lik usta sanatçı 3. kez ameliyata girdi! Hayranları kahroldu...

Eşkıya, Kuzgun, Bir Başkadır, Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda yer alan usta sanatçı yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündemde yer alıyordu. 26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen peş peşe 2 kez ameliyat edilmişti. Bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Tanrıöğen'den kötü haber geldi.