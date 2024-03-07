6 yıl 6 aya kadar hapis istemi! Yüzyüzeyken Konuşuruz gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etmişti! Savunması “Yok artık” dedirtti

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı grubun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini belirterek sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini paylaşan Çelik, karakola da şikayette bulundu. Genç kadının yaşadıklarının ardından savcılık soruşturmasını tamamladı. Tunaboylu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Çelik'in gözaltında morarma, göz içinde kanama ve bileğinde kırık tespit edilirken Tunaboylu'nun ilginç savunması "Yok artık" dedirtti. İşte detaylar...
Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiğini açıkladı.
Sosyal medyada şiddetin fotoğraflarını yayınlayan genç kadın, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim, 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım"
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Karakola da şikayette bulunan genç kadının yaşadıklarının ardından savcılık soruşturmasını tamamladı.