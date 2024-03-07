6 yıl 6 aya kadar hapis istemi! Yüzyüzeyken Konuşuruz gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etmişti! Savunması “Yok artık” dedirtti

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Sosyal medyada şiddetin fotoğraflarını yayınlayan genç kadın, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim, 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım"