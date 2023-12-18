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Altın Kafes’in Nalan Beyoğlu’su Ebru Cündübeyoğlu’nun ev haline bakın! Gören hayran kaldı: Her detayı zevkle döşenmiş...

Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Sacide Taşaner gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'te Nalan Beyoğlu karakterini canlandıran Ebru Cündübeyoğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle dikkat çeken Cündübeyoğlu, ev halini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı Instagram'ı sallarken zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı. İşte Ebru Cündübeyoğlu'nun o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:36 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:44
Altın Kafes’in Nalan Beyoğlu’su Ebru Cündübeyoğlu’nun ev haline bakın! Gören hayran kaldı: Her detayı zevkle döşenmiş... 1

Almanya'nın Heilborn şehrinde doğan 49 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

Altın Kafes’in Nalan Beyoğlu’su Ebru Cündübeyoğlu’nun ev haline bakın! Gören hayran kaldı: Her detayı zevkle döşenmiş... 2

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Altın Kafes'te Nalan Beyoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti.

Altın Kafes’in Nalan Beyoğlu’su Ebru Cündübeyoğlu’nun ev haline bakın! Gören hayran kaldı: Her detayı zevkle döşenmiş... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Cündübeyoğlu, ev halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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