Altın Kafes’in Nalan Beyoğlu’su Ebru Cündübeyoğlu’nun ev haline bakın! Gören hayran kaldı: Her detayı zevkle döşenmiş...

Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Sacide Taşaner gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'te Nalan Beyoğlu karakterini canlandıran Ebru Cündübeyoğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle dikkat çeken Cündübeyoğlu, ev halini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı Instagram'ı sallarken zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı. İşte Ebru Cündübeyoğlu'nun o paylaşımı...