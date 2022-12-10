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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınan dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun hayatı merak edildi. Kutsal Damacana, Çiçek Taksi, Eşkıya, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol alan 60 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Tanrıöğen hakkında en çok "Settar Tanrıöğen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Settar Tanrıöğen'in memleketi...

takvim.com.tr
10.12.2022 00:42 - Son Güncelleme: 10.12.2022 00:53
Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
1962 yılında dünyaya gelen Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...

Profesyonel olarak 1993 yılı yapımı Hoş Memo adlı TV filmiyle oyunculuk yapmaya başlayan Tanrıöğen, 1996 yılı yapımı Eşkıya filmiyle ilk kez beyazperdede yer aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...

1997 yılında rol aldığı Bir Demet Tiyatro dizisinde canlandırdığı Saldıray karakteriyle tanınan usta oyuncu; Kutsal Damacana, Çiçek Taksi, Eşkıya, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...

SETTAR TANRIÖĞEN NERELİ?
60 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Tanrıöğen hakkında en çok "Settar Tanrıöğen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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