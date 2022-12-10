Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Settar Tanrıöğen’in memleketi...
Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınan dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun hayatı merak edildi. Kutsal Damacana, Çiçek Taksi, Eşkıya, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol alan 60 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Tanrıöğen hakkında en çok "Settar Tanrıöğen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Settar Tanrıöğen'in memleketi...
10.12.2022 00:42 - Son Güncelleme: 10.12.2022 00:53
Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
1962 yılında dünyaya gelen Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.
SETTAR TANRIÖĞEN NERELİ?
60 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Tanrıöğen hakkında en çok "Settar Tanrıöğen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.