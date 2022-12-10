7,5 ay önce evlenen Seda Sayan cephesinde flaş gelişme! Çağlar Ökten’le kavga mı etti? Kadırgalı ilk kez konuştu! “Evimizin içi...”
7,5 ay önce evlenen Seda Sayan cephesinde flaş gelişme! Seda Sayan geçen Nisan ayında müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Romantik paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, son olarak tartıştıkları yönündeki iddialarla gündem oldu. Söz konusu iddia çiftin hayranlarını üzerken ilk açıklama Seda Sayan cephesinden geldi. İşte haberin detayları ve Seda Sayan'ın açıklaması...
10.12.2022 01:38 - Son Güncelleme: 10.12.2022 01:38
Seda Sayan, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile evlilik kararı aldı. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşti.
Çift, İstanbul'da lüks bir otelde dünyaevine girdi. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.
Balayına bayram tatilinde Paris'e giden olan çift, sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluştu.
Ancak mutluluklarını her fırsatta dile getiren Seda Sayan ile Çağlar Ökten hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.