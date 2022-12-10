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Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Uçuşan saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gözler Thor Saevarsson’a çevrildi

Evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisiyle birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberleriyle gündem olmuştu. Deniz, şimdi ise derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozlarla çok konuşuldu. Uçuşan saçlarıyla art arda paylaşımda bulunan Deniz, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
10.12.2022 00:15 - Son Güncelleme: 10.12.2022 00:15
Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Uçuşan saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gözler Thor Saevarsson’a çevrildi

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu. Ancak evlilik planları yapan çift, Arnavutköy'deki bir mekanda tartıştıktan sonra ilişkilerini bitirdi.

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Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Uçuşan saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gözler Thor Saevarsson’a çevrildi

Ayrılığa Thor'un kıskançlıklarının sebep olduğu iddia edildi. İkili, son olarak dövme kriziyle gündeme geldi.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Uçuşan saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gözler Thor Saevarsson’a çevrildi

Evlilik yolundayken kıskançlık nedeniyle ilişkisini noktalayan oyuncu, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine Saevarsson'dan cevap gecikmedi.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Uçuşan saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gözler Thor Saevarsson’a çevrildi

Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan 'DÇD' yazılı vücudunu paylaştı ve imalı bir mesaj yazdı.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Uçuşan saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Gözler Thor Saevarsson’a çevrildi

Thor, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti. Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz'e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.

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