Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...
İlk bölümüyle geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanmıştı. 2. bölüm fragmanı geldi. Kızı Doğa'nın çok muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, her ne kadar bu evliliğin çok uzun ömürlü olmayacağına inanmaktaysa da kızı için şimdilik geride durmayı tercih eder. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Gerçek hayattan esinlenerek diziye uyarlanan dizi ile ilgili diğer tüm detaylar haberimizin devamında...
03.11.2022 23:52 - Son Güncelleme: 03.11.2022 23:52
Show TV ekranlarının yeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti ilk bölümüyle dikkatleri üzerine topladı. İki kız ailenin çocuklarının birbirlerine aşık olmasıyla başlayan hikayede aileler birbirlerine ısınacak mı merak ediliyor. 2. bölüm fragmanında yer yerinden oynadı. Peki neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım...
Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan,