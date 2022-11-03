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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

İlk bölümüyle geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanmıştı. 2. bölüm fragmanı geldi. Kızı Doğa'nın çok muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, her ne kadar bu evliliğin çok uzun ömürlü olmayacağına inanmaktaysa da kızı için şimdilik geride durmayı tercih eder. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Gerçek hayattan esinlenerek diziye uyarlanan dizi ile ilgili diğer tüm detaylar haberimizin devamında...

03.11.2022 23:52 - Son Güncelleme: 03.11.2022 23:52
Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

Show TV ekranlarının yeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti ilk bölümüyle dikkatleri üzerine topladı. İki kız ailenin çocuklarının birbirlerine aşık olmasıyla başlayan hikayede aileler birbirlerine ısınacak mı merak ediliyor. 2. bölüm fragmanında yer yerinden oynadı. Peki neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım...

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Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

Kızının aşık olduğu adamla tanışan Kıvılcım ummadığı şeylerle karşılaştı. Doğa'nın evlenme isteğine şiddetle karşı çıksa da engel olamadı. Kendisini hiç istemediği bir ailenin içerisinde bulan Kıvılcım'ın yeni hamleleri merak edilirken 2. bölümden tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

Doğa yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, Pembe bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır.

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan,

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