Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım yana yakıla istediğini yaptırdı! Doğa bebeğini kaçırdı ama ecelinden kurtulamadı! Gerçek hikayeden esinlenilen dizide...

Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...