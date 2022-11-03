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Haberler Magazin 6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...

6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...

Meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde ikinci bebeğine 6 aylık hamile olan Kaya, bir davette karnı burnunda ortaya çıktı. Son hali ile dikkat çeken Kaya'nın davetten görüntüleri sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte Hazal Kaya'nın son hali...

03.11.2022 23:11 - Son Güncelleme: 03.11.2022 23:11
6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019'un Şubat ayında nikah masasına oturdu.

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6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...

Geçen aylar da ise Hazal Kaya'nın ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.

6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...

Haberleri doğrulayan Kaya, bir kız çocuğu olacağını ve Leyla ismini vereceğini açıkladı.

6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...

Hamilelik döneminde ara ara yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Kaya, bir davette ortaya çıktı.

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