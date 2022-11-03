6 aylık hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda ortaya çıktı! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! 32 yaşındaki Hazal’a yorum yağdı...
Meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde ikinci bebeğine 6 aylık hamile olan Kaya, bir davette karnı burnunda ortaya çıktı. Son hali ile dikkat çeken Kaya'nın davetten görüntüleri sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte Hazal Kaya'nın son hali...
03.11.2022 23:11 - Son Güncelleme: 03.11.2022 23:11
Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.