1 yaşına basan Leyla'ya özel paylaşım! Bergüzar Korel doğum anını anbean yayınladı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına ilk yorum Esra Erol’dan...
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına taşıyarak 2009 yılında dünyaevine girdi. 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 2020'de Han'a kavuştu. Ünlü çiftin kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi. Bergüzar Korel, bugün 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve doğum anını anbean yayınladı. Paylaşımına düştüğü not ve yayınladığı görüntülerle dikkat çeken Korel, kısa sürede gündem oldu. İlk yorum ise Korel'in sıkı dostu Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
03.11.2022 23:59 - Son Güncelleme: 03.11.2022 23:59
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına da taşımış ve 2009'da nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, Han adını verdikleri ikinci oğullarına ise 2020 yılında kavuştu. Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi.
Bergüzar Korel, bugün 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve doğum anını anbean yayınladı.