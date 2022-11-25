Kızılcık Şerbeti Fatih’i Doğukan Güngör bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Doğukan Güngör’ün memleketi...
Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün hayatı merak konusu oldu. 28 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, en çok "Doğukan Güngör aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Doğukan Güngör'ün memleketi...
25.11.2022 22:35 - Son Güncelleme: 25.11.2022 22:35
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu.
Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılırken en çok "Doğukan Güngör aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.