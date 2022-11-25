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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Halis Ağa’nın Hatice’si meğer...

Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Halis Ağa’nın Hatice’si meğer...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Gözde Aksu, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Dizide Halis Ağa'nın unutamadığı aşkı Hatice rolünü üstlenen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelen 79 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Sezer hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şerif Sezer hangi ünlü oyuncunun annesiymiş...

takvim.com.tr
25.11.2022 23:18 - Son Güncelleme: 25.11.2022 23:18
Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Halis Ağa’nın Hatice’si meğer...

Hattuç karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasıyla gündeme gelen Şerif Sezer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Halis Ağa’nın Hatice’si meğer...

ŞERİF SEZER KİMDİR?
1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelen Şerif Sezer, oyunculuğa tiyatro ile başladı ve Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Halis Ağa’nın Hatice’si meğer...

İyi derecede Fransızca bilen ünlü oyuncu, Av Zamanı, Lale Devri, Anneler ve Kızları, Karagül gibi birçok yapımda rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Halis Ağa’nın Hatice’si meğer...

Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun kariyeri kadar ailesi de dikkat çekti. Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Halis Ağa’nın Hatice’si meğer...

İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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