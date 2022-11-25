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Haberler Magazin 1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan'ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan'ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

Ihlamurlar Altında, Servet Avcısı, Eyvah Kızım Büyüdü ve daha birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Ekim'de akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sevgilisinin acı haberiyle sarsılan Buğra Bahadırlı, konuk olduğu bir programda ünlü oyuncunun vefatından bu yana dalgalı bir ruh halinde olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahadırlı, kanser tanısının konulmadan kısa bir süre önce Kalkavan ile yaptığı konuşmayı da izleyicilerle paylaştı. İşte Billur Kalkavan'ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın o açıklamaları...

25.11.2022 21:56 - Son Güncelleme: 25.11.2022 22:16
1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan’ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etti.

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1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan’ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

1,5 ay önce aramızdan ayrılan Billur Kalkavan'ın Buğra Bahadırlı, konuk olduğu bir programda dikkat çeken ifadeleri kullandı.

1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan’ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

Armağan Çağlayan'a konuşan Bahadırlı, ünlü oyuncunun son bir yılda girdiği ruh halini anlattı. İşte Bahadırlı'nın açıklamalarından satır başları...

1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan’ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

"BEN SANIRIM YAPACAĞIMI YAPTIM"
"Bu hastalığın tanısı konmadan 2-3 ay önce bana dedi ki; 'Ben sanırım yapacağımı yaptım. Bu kadar gibi hissediyorum... ' Çok ilginç. Bunları söylemeden önce aynı hissiyat bana da geldi. Evde oturuyordum.

1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan’ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

'Ölüm enerjisi hissediyorum' dedim. 'Herhalde benim için hayat bitti' dedim. Çünkü Billur'a konduramıyordum. Öyle bir hissiyatın sadece bana geldiğini hissediyordum. Çok ilginçti.

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