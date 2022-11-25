1,5 ay önce kansere yenik düşen Billur Kalkavan’ın 14 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı o konuşmayı ilk kez anlattı! “2-3 ay önce bana dedi ki...”

"BEN SANIRIM YAPACAĞIMI YAPTIM"

"Bu hastalığın tanısı konmadan 2-3 ay önce bana dedi ki; 'Ben sanırım yapacağımı yaptım. Bu kadar gibi hissediyorum... ' Çok ilginç. Bunları söylemeden önce aynı hissiyat bana da geldi. Evde oturuyordum.