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Haberler Magazin 59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...

Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan 1981 Türkiye güzeli Aydan Şener, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan 59 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı ceketiyle poz veren Şener'in son hali görenleri bir kez daha hayran bıraktı. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Aydan Şener'in son hali...

31.10.2022 19:01 - Son Güncelleme: 31.10.2022 19:01
59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...

1981'de Türkiye güzeli seçilen Aydan Şener, aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

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59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...

Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa soyunan Şener, ilk deneyimini 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile yaşadı.

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle geniş çaplı bir üne kavuşan Şener, hem kariyeri hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Şener, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...

Kırmızı ceketiyle poz veren Şener'in son hali görenleri bir kez daha hayran bıraktı.

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