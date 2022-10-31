59 yaşındaki Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Son haliyle 20’lik genç kızlara taş çıkardı! Yorum yağdı: İnanılmazsın...
Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan 1981 Türkiye güzeli Aydan Şener, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan 59 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı ceketiyle poz veren Şener'in son hali görenleri bir kez daha hayran bıraktı. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Aydan Şener'in son hali...
31.10.2022 19:01 - Son Güncelleme: 31.10.2022 19:01
1981'de Türkiye güzeli seçilen Aydan Şener, aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle geniş çaplı bir üne kavuşan Şener, hem kariyeri hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.