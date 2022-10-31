28’lik Hande Erçel’in ev hali şaşkına çevirdi! İlk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan! “Şaka mısın” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

Bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.