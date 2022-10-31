28’lik Hande Erçel’in ev hali şaşkına çevirdi! İlk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan! “Şaka mısın” Kerem Bürsin ile anılıyordu...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Hande Erçel, geçen günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı yönündeki iddialarla gündem oldu. 28 yaşındaki oyuncu, henüz konuyla ilgili açıklama yapmazken ortaya çıkan fotoğraflar iddiaları güçlendirdi. İkilinin ilişkisi kafalarda soru işareti bırakırken Hande Erçel, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çeken bir paylaşımda bulundu. Ev halini yayınlayan Erçel'in görenlerin ağızları açık kaldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Filiz Akın'dan geldi. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan ev hali...
31.10.2022 18:30 - Son Güncelleme: 31.10.2022 18:30
Başrolünü üstlendikleri dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biriyken sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdı.
KAFA KARIŞTIRAN CEVAP
Bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.
Tüm bunlar yaşanırken suskunluğunu koruyan Hande Erçel ise sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı.