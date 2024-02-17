Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş itiraf etti! Dedesi Müslüm Gürses çıktı! Eski aşkı Murat Dalkılıç'tan sonra...

Akasya Durağı dizisindeki 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan Sitare Akbaş, son dönemde Kızıl Goncalar dizisindeki rolü ve Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ise Akbaş, hayranlarını şaşırtacak bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, gerçek adı Müslüm Akbaş olan ve 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin kralı Müslüm Gürses ile akraba olduklarını açıkladı.
Ünlü oyuncu Sitare Akbaş, "Akasya Durağı" dizisindeki 'Zeyno' karakteriyle tanındıktan sonra şu sıralar "Kızıl Goncalar" dizisinde boy gösteriyor.
Son dönemde magazin gündemine Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle düşen güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
Sitare Akbaş, gerçek adı Müslüm Akbaş olan, 3 Mart 2013'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yiyiren Müslüm Gürses ile akraba olduklarını açıkladı.