Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'nin eşi sözleriyle hayrete düşürdü: Konuşursam toplum içine çıkamazlar

Geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Olayın yankıları hala devam ederken, uzun süredir sessiz kalan Eda İynemli, bu tatsız olay sonrası sessizliğini bozarak yaşananları anlattı. Eda İynemli "Orçun bana şiddet uygulayınca kulak zarım patladı. Tüm aile şiddet gördüğümü biliyordu ama hepsi sessiz kaldı" diyerek sözleriyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Eşi Orçun İynemli'den kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Eda İynemli, bilinmeyenleri anlattı.
Olay, 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyüyünce Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.
Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış, Orçun İynemli tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.