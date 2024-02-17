Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'nin eşi sözleriyle hayrete düşürdü: Konuşursam toplum içine çıkamazlar

Geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Olayın yankıları hala devam ederken, uzun süredir sessiz kalan Eda İynemli, bu tatsız olay sonrası sessizliğini bozarak yaşananları anlattı. Eda İynemli "Orçun bana şiddet uygulayınca kulak zarım patladı. Tüm aile şiddet gördüğümü biliyordu ama hepsi sessiz kaldı" diyerek sözleriyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...