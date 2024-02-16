6 yıllık evlilik! Tuba Büyüküstün’ün eski eşi bakın kim çıktı! İkizlerinin babası da kendi gibi çok ünlü! Halit Ergenç’in partneri meğer...

7 yıldan sonra tekrardan bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı dizide birlikte kamera karşısına geçti. Yeniden bir araya gelen ikilinin hayatları merak edilip araştırılırken Tuba Büyüküstün'ün eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin babası kimmiş...