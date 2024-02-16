7 yıldan sonra tekrardan bir araya gelen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı dizide birlikte kamera karşısına geçti. Yeniden bir araya gelen ikilinin hayatları merak edilip araştırılırken Tuba Büyüküstün'ün eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin babası kimmiş...
2017 yılında İstanbul Kırmızısı adlı filminde ilk kez partner olan Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün'ün 7 yıl aradan sonra 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı diziyle yeniden bir araya geldi.
Halit Ergenç ile yeni bir projede kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün'ün hayatı da merak edilip araştırıldı.
Büyüküstün'ün özellikle kızlarının babası merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Tuba Büyüküstün'ün eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.