Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

Sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtildi.

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı , Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

"SAYGI DUYUYORUZ, GURUR DUYUYORUZ"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz."

Tayfur, "Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?" sorusuna "Eşim öyle istiyordu" yanıtı verdi.