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Kızı Tuğçe'nin adı yok | Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

İçim Yanar, Sabahçı Kahvesi, Bana da Söyle gibi yapımlarıyla arabesk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Merhum sanatçının cenaze töreninde yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan gerginlik gündemde oldukça yer edinirken bugün Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla'nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz etti.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 18:05 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 18:58
Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

Orhan Gencebay, Müslüm Gürses gibi arabesk müziğinin "Baba"sı olarak bilinen Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

Usta sanatçının vefatı hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından cenaze töreninde yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim gündemde geniş yankı uyandırmıştı.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...
Ferdi Tayfur'un vasiyeti: Mirasının bir kısmını TSK, Darüşşafaka'ya ve LÖSEV'e bağışladı! Miras paylaşımına itiraz edildi!

VASİYETİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Ferdi Tayfur'un vasiyetini sosyal medya hesabından yeğeni Şirin Gözalıcı yaptı. Sanatçının, mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıktı.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

MAHKEME BAŞKANI DA VASİYETİ OKUDU

Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla'nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı. Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Ferdi Tayfur'un vasiyetini aile yakınlarına dağıttırdıktan sonra okuttu.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

Sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtildi.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

KIZI TUĞÇE TAYFUR'UN ADI YOK!

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

Duruşma 29 Nisan'a ertelendi.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

"SAYGI DUYUYORUZ, GURUR DUYUYORUZ"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur, ailecek vakıflara yapılan bağışlardan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz."

Tayfur, "Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?" sorusuna "Eşim öyle istiyordu" yanıtı verdi.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

"VASİYETİN İPTALİ İÇİN DE DAVA AÇTIK"

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker de detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir." diye konuştu.

Kızı Tuğçe’nin adı yok | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

FERDİ TATYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR