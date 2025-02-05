Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

75 yaşında olan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.
Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.
Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.
İş insanı Mithat Erdem, Kadir İnanır'ı ziyarete gitti ve ünlü oyuncuyla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı.
Erdem, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notuyla paylaştı.
İşte Kadir İnanır'ın son hali...