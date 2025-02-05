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Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Yaşadığı sağlık problemleriyle hayranlarını endişelendiren usta oyuncunun son hali ortaya çıktı. Uzun bir süredir gözlerden uzak olan İnanır'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. İşte Kadir İnanır'ın son hali...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:36
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

75 yaşında olan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

İş insanı Mithat Erdem, Kadir İnanır'ı ziyarete gitti ve ünlü oyuncuyla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

Erdem, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notuyla paylaştı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı! Aylardır hastanede tedavi görüyordu

İşte Kadir İnanır'ın son hali...